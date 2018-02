Ascolti tv, l’Isola dei Famosi non molla e batte la concorrenza

E sono due: con la sesta puntata trasmessa ieri in diretta su Canale 5, l’Isola dei Famosi sembra essere tornata a godere di un certo appeal quanto a numeri di telespettatori incollati allo schermo e dati share, situazione già registrata nella scorsa settimana.

I dati pubblicati da Davide Maggio indicano 4.501.000 spettatori, pari al 23.8% di share, quali affezionati al reality che via via sta provando a risorgere dalle ceneri del ‘canna-gate’ introducendo qualche altra novità.

Non ‘prende’ abbastanza, invece, ‘E’ arrivata la Felicità 2’ in onda su Rai Uno che, nella terza puntata, conquista 2.993.000 spettatori (12.1% di share) e perde un punto rispetto all’esordio.

Bene così, dunque, per il programma condotto da Alessia Marcuzzi che però, stando alle ultime, la prossima settimana dovrà scontrarsi con un gigante del calibro del Commissario Montalbano: la replica dell’asso delle fiction Rai andrà in onda proprio martedì 6 marzo per lasciare posto allo speciale elezioni di ‘Porta a Porta’ previsto nella prima serata di lunedì 5.

E quello sì che sarà un gran duello!