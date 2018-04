L’Isola sfida Montalbano e fa male: il Commissario di Rai Uno affonda i Famosi

Lunedì, poi martedì, ancora lunedì e di nuovo martedì: il balletto dei giorni in cui trasmettere la diretta settimanale dell’Isola dei Famosi è stato una costante per le dodici settimane di messa in onda del reality che ha sempre fatto di tutto per sfuggire alla temuta concorrenza del Commissario Montalbano su Rai Uno.

Ieri, però, lo scontro è stato inevitabile, data l’improrogabilità della partita di Champions League Roma Vs Barcellona in programma martedì 10 aprile su Canale 5, e il risultato è stato quello previsto: la soccombenza in termini di ascolti e di share della semifinale dell’Isola dei Famosi (qui il riassunto) rispetto all’episodio dell’asso delle serie tv targato Rai, per quanto trasmesso in replica.

L’episodio ‘Una Lama di Luce’ ha conquistato 6.615.000 spettatori pari al 26.9% di share, ben tre punti al di sopra del risultato della semifinale dell’Isola dei Famosi 13 che, in prima visione, ha raccolto davanti al video 4.466.000 spettatori (23.7% di share).

La prossima settimana sarà trasmessa la finalese reality, ultima puntata di un’edizione tutt’altro che facile, con o senza Montalbano…

Ascolti tv lunedì 9 aprile

Rai1 Il Commissario Montalbano 6.615.000 telespettatori 26,9% share

Rai2 Gods of Egypt 1.335.000 telespettatori 5,4% share

Rai3 Report 1.466.000 telespettatori 5,6% share

Rete4 Io sto con gli ippopotami 909.000 telespettatori 3,7% share

Canale 5 L’Isola dei Famosi 4.466.000 telespettatori 23,7% share

Italia 1 Death Race 1.192.000 telespettatori 4,9% share

La7 Quiz Show 379.000 telespettatori 1,6% share

Tv8 Karate Kid La leggenda continua 341.000 telespettatori 1,5% share

Nove Nati stanchi 453.000 telespettatori 1,7% share