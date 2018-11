Ascolti tv, "L'Allieva 2" chiude in bellezza: ci sarà la terza stagione?

Chiude in bellezza la seconda stagione de "L'Allieva", fiction in onda su Rai 1 ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola. L'ultima puntata conquista, ancora una volta, il prime time del giovedì sera: il primo episodio ha ottenuto 5.974.000 telespettatori e uno share del 23,02%, mentre il secondo ne ha totalizzati 5.421.000 con il 24,98%. Risultati eccellenti che fanno ben sperare i fan, impazienti di scoprire se ci sarà la terza serie.

La Rai non ci penserebbe un attimo, considerando i numeri, ma tutto dipende dalla disponibilità degli attori, in particolare di Lino Guanciale che già in occasione della fine di "Non dirlo al mio capo 2" aveva fatto sapere di essersi messo una regola: mai andare oltre la seconda stagione. La sua assenza sarebbe una perdita da non sottovalutare, ma la capacità di reinventarsi è alla base - o almeno dovrebbe esserlo - di ogni fiction che si rispetti. Quindi, non è detta ancora l'ultima.

Sul podio dell'Auditel, a molta distanza da "L'Allieva" nella prima serata di giovedì, il film in onda su Canale 5 "Biancaneve e il cacciatore", visto da 1.873.000 telespettatori pari all'8,96% di share, mentre Rai 3 con l'ultima puntata de "La Tv delle Ragazze - Gli Stati Generali 1988 - 2018" si è aggiudicata il terzo gradino del podio grazie a 1.377.000 telespettatori e il 6,42% di share.

Su Rai 2 il film "Captain America: Civil War" ha totalizzato 1.103.000 telespettatori e il 4,97%, mentre La7 con "Piazzapulita" ne ha conquistati 1.030.000 con il 5,62% di share. Parte non molto alto "Mai dire Talk" su Italia 1, che ha ottenuto 931.000 telespettatori e il 5,2% di share. Su Tv8 la partita Europa League Apollon-Lazio è stata vista da 716.000 telespettatori con uno share del 2,8%, mentre Retequattro con "W l'Italia Oggi e Domani" ha totalizzato 649.000 telespettatori e uno share del 3,51%. Chiude la classifica della prima serata di ieri il film "La maschera di Zorro", che sul Nove è stato visto da 356.000 telespettatori pari all'1,6% di share.