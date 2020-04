Ascolti tv, la replica de ‘L’Allieva 2’ batte ‘Live - Non è la d’Urso’

Rai Uno ha offerto al pubblico della prima serata di domenica 19 aprile 2020 la replica degli episodi de ‘L’Allieva 2’ e ha guadagnato la vittoria della sfida degli ascolti televisivi contro Canale 5 e il suo ‘Live – Non è la d’Urso’.

La fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ha conquistato, infatti, l’interesse di 4.161.000 spettatori e il 15.5% di share (per la prima parte 4.253.000 spettatori e il 14,7% di share; per la seconda parte 4.058.000 spettatori e il 16,53% di share), dato superiore a quello registrato dal programma condotto da Barbara d’Urso che ha raccolto 2.632.000 spettatori pari al 12.86% di share (per la 'presentazione'gli spettatori sono stati 2.547.000 e lo share pari all'8,52%). Terzo posto per Rai2 e il ‘Che Tempo che Fa’ di Fabio Fazio, seguito da 2.502.000 spettatori (8.7%)

Ascolti tv di domenica 19 aprile 2020

Per quanto riguarda gli ascolti tv delle altre reti, su Italia 1 'Ti Presento i Miei' ha convinto 1.858.000 spettatori con il 6,58% di share. Su La7 per 'Non è l'Arena', che ha ospitato in collegamento il leader della Lega Matteo Salvini, gli spettatori sono stati nella prima parte 1.820.000 con uno share pari al 6,1%, mentre sono stati 1.384.000 con il 6,8% di share nella seconda parte. Su Rete4 'The Legend of Zorro' ha registrato il 5,08% di share con 1.290.000 spettatori. Su Tv8 per 'I Delitti del BarLume - Hasta pronto Viviani' 796.000 spettatori pari al 2,9% di share. Per 'Birdman' su Rai 3 spettatori pari a 772.000 e share al 2,7%, mentre per 'Little Big Italy' sul Nove 1,6% di share e 471.000 spettatori.