‘L’amica geniale’ batte ancora il ‘GF Vip’ (che guadagna telespettatori)

Anche lunedì 24 febbraio il pubblico televisivo si è diviso prevalentemente tra Rai Uno che ha trasmesso la terza puntata de ‘L’amica geniale – Storia del nuovo cognome’ e il nuovo appuntamento con il ‘Grande Fratello Vip’ trasmesso in diretta da Canale 5. Il risultato registrato dall’Auditel conferma ancora una volta l’assoluto successo della fiction tratta dal romanzo di Elena Ferrante, seguita da una platea di 6.352.000 spettatori pari a uno share 26,3% che stacca di tanto quello della concorrenza.

Una concorrenza che, tuttavia, cresce nei numeri rispetto alla precedente settimana: nella 14esima puntata del reality segnata dal caso di Clizia Incovaia squalificata per le frasi su Buscetta, dall’annuncio del Coronavirus ai concorrenti, da abbandoni e nuovi ingressi, si è registrato un 18,24% di share (3.480.000 spettatori) che mai fino ad ora era stato raggiunto in questa edizione.

Ascolti tv di lunedì 24 febbraio 2020

Per quanto riguarda gli ascolti tv degli altri canali, Rai2 ha mandato in onda la serie Hawaii Five-0 vista da 812.000 spettatori (3,4%). Su Italia 1, il film Fast & Furious 6 ha registrato 1.498.000 spettatori (6,4). Su Rai3 Speciale Agorà ha raccolto 1.117.000 spettatori (share del 4%) nella presentazione e 1.071.000 (4,8%) nel resto della puntata. Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 1.173.000 spettatori (5,7% di share). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 544.000 spettatori (2,4%). Su TV8 la pellicola Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta è stata seguita da 378.000 spettatori (1,6%). Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 470.000 spettatori (1,7%).