‘L’amica geniale’ torna e stravince sul GF Vip: boom di ascolti per Rai Uno

Non smentisce il successo della prima stagione, anzi, lo conferma in maniera assoluta: ‘L’amica geniale’, tornata su Rai Uno ieri, lunedì 10 febbraio, con il nuovo capitolo ‘Storia del nuovo cognome’ ha registrato 7.099.000 di telespettatori e uno 27,97 % di share che attesta la grande attesa del pubblico televisivo per la serie tv diretta da Saverio Costanzo e tratta dal best seller di Elena Ferrante.

La seconda parte della puntata, iniziata alle 22.55 è stata vista da 6.452.000 pari a uno share del 32% che stacca di parecchio la concorrenza del 'Grande Fratello Vip 4' visto su Canale 5 da 3.292.000 telespettatori (share del 19,32%). Terzo posto per Rai3 con 'PresaDiretta' che ha totalizzato 1.411.000 telespettatori e uno share del 5,58%.

Ascolti tv di lunedì 10 febbraio 2020

Per quanto riguarda le altre reti su Italia1 il film 'XXX - Il ritorno di Xander Cage' è stato visto da 1.364.000 telespettatori (share del 5,7%) mentre su Rai2 la serie '9-1-1' ha totalizzato 1.213.000 telespettatori e uno share del 4,48%. Su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha interessato 936.000 telespettatori (share del 4,78%) mentre su su La7 'Eden - Un pianeta da salvare' ha ottenuto 598.000 telespettatori e uno share del 2,7%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con 'Little Big Italy' (410.000 telespettatori e uno share dell'1,6%) e Tv8 con il film Rocky V (333.000 telespettatori e uno share dell'1,4%) .