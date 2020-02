Ascolti tv, il 'Grande Fratello Vip' doppiato da 'L’Amica Geniale'

Anche questa settimana il lunedì sera televisivo ha raccolto su Rai Uno la stragrande maggioranza del pubblico rapito dal nuovo capitolo de 'L'Amica Geniale - Storia del Nuovo Cognome' che ha letteralmente doppiato quello interessato alle dinamiche degli inquilini del Grande Fratello Vip.

Dopo l’ottimo esordio della seconda stagione della serie tv diretta da Saverio Costanzo, anche nella serata del 17 febbraio, una media di 6.561.000 telespettatori pari al 27,8% di share, ha consegnato al primo canale Rai la vittoria del prime time con un picco di ascolti di 7.154.000 (34,1% di share).

In particolare, la fiction è stata particolarmente apprezzata dal pubblico dei laureati con il 34,6% di share e da quello delle donne dai 25 ai 34 anni con il 26,8% di share. Inoltre, con il 22,9% è stata la prima scelta anche per i giovani dai 15 ai 24 anni. Il secondo episodio della fiction, andato in onda a partire dalle 22,43, ha ottenuto invece 6.235.000 telespettatori e uno share del 30,41%.

Secondo gradino del podio, a netta distanza, per Canale 5 che la trasmesso la diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, seguito dai 3.903.000 telespettatori (share del 14,22%) fedeli al reality condotto da Alfonso Signorini.

Ascolti tv di lunedì 17 febbraio 2020

Per quanto riguarda le atre reti, la terza posizione va a Italia1 con il film 'Fast & Furious 5' visto da 1.335.000 telespettatori (share del 5,93%). A seguire, su Rai2 la serie '9-1-1' ha interessato 1.242.000 telespettatori registrando uno share del 4,54% mentre su Rai3 'Presa diretta' è stata vista da 1.076.000 telespettatori pari a uno share del 4,24%. Su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata seguita da 829.000 telespettatori (share del 4,26%). Su La7 'Eden - Un pianeta da salvare' ha ottenuto 583.000 telespettatori (share 2,65%). Chiudono gli ascolti del prime time 'Little Big Italy', che su Nove ha interessato 393.000 telespettatori (share dell'1,5%), e il film 'Rocky Balboa', visto da 287.000 telespettatori (share dell'1,2%) .