Ascolti tv, ‘L’amore strappato’ batte ‘Che tempo che fa’ per share

Ancora un testa a testa nel prime time di ieri sera tra 'Che tempo che fa' e 'L'amore strappato'. Confermando il risultato dell’esordio della fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro, anche ieri la seconda puntata della miniserie basata su una storia realmente accaduta (qui la nostra intervista a Raffaella Lucanto) ha registrato un ottimo risultato in termini di share, battendo la concorrenza che da settimane saliva sul podio dei programmi più visti della domenica sera televisiva.

Mentre il programma condotto da Fabio Fazio in onda su Rai1 ha prevalso in termini di telespettatori con 3.931.000, ‘L’amore strappato’ su Canale 5 si è imposto in termini di share registrando il 16,8% contro il 15,9 del programma di viale Mazzini (3.732.000 i telespettatori).

A seguire suItalia1 'Le Iene Show'che ha totalizzato 1.990.000 telespettatori pari a uno share dell'11,68%, mentre su Rai2 'Fbi' è stato visto da 1.734.000 telespettatori pari al 7,47% di share.

Ascolti tv di domenica 7 aprile 2019

Sempre su Rai2 'Ncis' ha ottenuto 1.691.000 telespettatori pari a uno share del 6,64%. Su La7 'Non è l'Arena' è stato seguito da 1.217.000 telespettatori pari a uno share del 6,29% mentre su Rai3 'Amore Criminale' è stato visto da 1.113.000 telespettatori pari a uno share del 4,91%. Su Rete4, invece, il film 'From Paris with love' è stato visto da 676.000 telespettatori pari a uno share del 2,96% mentre su Tv8 'Alessandro Borghese - 4 Ristoranti' ha ottenuto 526.000 telespettatori pari a uno share del 2,3%. Chiude gli ascolti del prime time su Nove 'Camionisti in trattoria 3' che è stato visto da 426.000 telespettatori pari a uno share dell'1,7%.

Da segnalare anche gli ascolti di Domenica In che continua a far registrare un grande risultato per la fascia pomeridiana di Rai Uno con 3.074.000 spettatori pari ad uno share del 17.8%, nella prima parte, e 2.799.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%, nella seconda parte.