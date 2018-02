Ascolti tv, l'Isola dei Famosi stravince contro "In punta di piedi"

L'Isola dei Famosi (stra)vince ancora. Nella serata di lunedì 5 febbraio, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha battuto nella gara degli ascolti l'atteso film "In punta di piedi" in onda su Rai 1. Lo stacco è netto: 7 punti di share di stacco per la capolista.

L’Isola ha conquistato 4.928.000 spettatori pari al 26.4%. Un risultato ottimo. "Merito" della forte risonanza mediatica nata dal "canna-gate", la bufera scoppiata intorno al presunto uso di droghe leggere da parte del concorrente Francesco Monte in Honduras. Ora però, resta da vedere se, dopo il traino della puntata di debutto e gli ascolti "dopati" dallo scandalo, le dinamiche del cast manterrano ugualmente alta l'attenzione del pubblico nei prossimi appuntamenti.

Fatto sta che per "In punta di piedi" non c'è stato niente da fare. Il film anticamorra con Bianca Guaccero si è fermato a 4.991.000 spettatori pari al 19.9% di share.

Tutti gli ascolti tv di lunedì 5 febbraio

Rai 2, Voyager – Ai Confini della Conoscenza 1.555.000 spettatori pari al 6.% di share.

Italia 1, Mission: Impossible, 1.174.000 spettatori (share 4.8%)

Rai3, PresaDiretta, 1.500.000 spettatori (share 5.8%)

Rete 4, Doc West 813.000 spettatori (share 3.2%)

La7, Il Club delle Prime mogli 644.000 spettatori (share 2.5%)