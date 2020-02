Ascolti tv, ‘La Corrida’ vs ‘Amici’: ecco chi ha vinto la prima sfida del venerdì sera

Venerdì 28 febbraio è stata la prima volta che due dei programmi più popolari della tv italiana come ‘La Corrida’ e ‘Amici’ si contrapponevano nella stessa fascia di prima serata rispettivamente su Rai1 e Canale 5. Alla luce dei dati Auditel diffusi all’indomani della sfida “amichevole” tra Carlo Conti e Maria De Filippi (“Chi se ne frega chi vince”, avevano dichiarato entrambi in una ironica intervista doppia che ha rimarcato l’enorme affetto che li lega), si evince un testa a testa tra i due programmi, per quanto, in termini assoluti, sia proprio ‘La Corrida’ ad avere avuto la meglio sulla concorrenza.

Se, infatti, la seconda puntata del divertente show di Rai Uno ha intrattenuto una media di 4.223.000 spettatori pari al 18.7% di share, la prima puntata del talent trasmesso da Canale 5 ha interessato 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share.

Ascolti tv di venerdì 28 febbraio 2020

Per quanto riguarda gli altri programmi in onda in prima serata, Il Cacciatore 2, su Rai 2 ha raggiunto una media di 1.418.000 spettatori pari al 5.7% di share; Presa diretta, su Rai 3, ha informato una media di 849.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%; Quarto Grado, su Rete 4, ha ottenuto una media di 1.195.000 spettatori con il 6.03% di share, mentre Italia Uno con il film Red ha ottenuto 1570.000 e uno share del 6,5%. Propaganda Live su La 7 ha raggiunto 1.030.000 spettatori e uno share di 5.2%.