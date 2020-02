Ascolti tv, La Corrida vs Gf Vip: ecco chi ha vinto la prima sfida

Ieri sera la sfida degli ascolti tv vedeva contrapposti Carlo Conti ed Alfonso Signorini. A spuntarla è stato il primo: 'La Corrida' è tornata su Rai1 e ha vinto la serata: la puntata di debutto dello storico show ha ottenuto 4.188.000 spettatori e il 19.7% di share. Al secondo posto, il 'Grande Fratello Vip', in onda su Canale 5 e visto da 3.100.000 spettatori con uno share del 18.5%.

Ascolti tv, tutti i dati di ieri venerdì 21 febbraio 2020

Terzo piazzamento per 'The Good Doctor' su Rai2, con 1.791.000 spettatori e il 7.4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarto Grado' su Rete4 (1.482.000 spettatori, share 8.1%), 'Renegades - Commando d'assalto' su Italia1 (1.085.000 spettatori, share 4.8%), 'Propaganda Live' su La7 (986.000 spettatori, share 5.2%), 'Alessandro Borghese - 4 Ristoranti' su Tv8 (513.000 spettatori, share 2.1%), 'La proprietà non è più un furto' su Rai3 (362.000 spettatori, share 1.6%), 'La guerra dei mondi' sul Nove (267.000 spettatori, share 1.2%).