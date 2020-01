Ascolti tv, ‘La guerra è finita’ parte alla grande e si aggiudica la prima serata

Ottimo esordio su Rai1 per la fiction 'La Guerra è Finita' che porta a Rai Uno un pieno di ascolti nella prima serata di lunedì 13 gennaio 2020.

La prima delle quattro puntate della miniserie ispirata alla storia vera dei bambini di Selvino, i piccoli ebrei rimasti orfani dopo la Seconda Guerra Mondiale e ospitati in una struttura per ricominciare la loro vita, ha conquistato 4.778.000 spettatori e il 21% di share, dato che ben si distanzia da quello registrato da Canale 5 che con il film interpretato da Christian De Sica, Lucia Ocone, Enrico Brignano 'Poveri ma Ricchissimi' ha ottenuto 3.033.000 spettatori e il 13.3% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per 'Mechanic: Resurrection' con 2.032.000 spettatori e l'8.2% di share.

Ascolti tv di lunedì 13 gennaio 2020

Per quanto riguarda gli altri ascolti della prima serata di ieri lunedì 13 gennaio 2020, 'PresaDiretta' su Rai3 (1.688.000 spettatori, share 6.9%), '9-1-1' su Rai2 (1.177.000 spettatori, share 5.2%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (931.000 spettatori, share 5%), 'Eden - Un Pianeta da Salvare' su La7 (605.000 spettatori, share 2.9%), 'Rocky' su Tv8 (532.000 spettatori, share 2.3%), 'Little Big Italy' sul Nove (470.000 spettatori, share 1.8%).