Ascolti tv, 'La porta dei sogni' batte di poco il film su Canale 5. Bene Montrucchio al debutto con Bake Off

'La porta dei sogni', il programma condotto da Mara Venier su Rai1, vince la sfida del venerdì sera, ma senza registrare un boom di ascolti. La terza ed ultima puntata andato in onda venerdì 3 gennaio, ha tenuto davanti allo schermo poco più di 3 milioni di spettatori, precisamente 3.060.000 telespettatori e uno share del 14,46%. Qualche spettatore in più rispetto alle altre due puntate trasmesse venerdì 20 dicembre (2.781.000 di spettatori ed uno share del 14.4%) e sabato 28 dicembre, puntata che ha totalizzato 2.622.000 di spettatori e uno share del 14.3%.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 3 gennaio

Poco più di 3 milioni che però sono bastati ad aggiudicarsi la prima serata di questo primo venerdì del 2020. Subito dopo 'La porta dei sogni' troviamo il film 'Una tata magica' trasmesso su Canale 5 che ha ottenuto invece 2.729.000 telespettatori e il 12,92%. Testa a testa tra Rai2 e Italia1 per il terzo gradino del podio. la rete di Viale Mazzini con il film 'Una notte al museo. Il segreto del Faraone' ha totalizzato 1.377.000 telespettatori e il 6,1% di share, mentre quella Mediaset con 'Indiana Jones e il tempio maledetto' ne ha conquistati 1.321.000 con il 6,56%. A seguire Rai3 dove il film 'Tutto quello che vuoi' è stato visto da 1.257.000 telespettatori pari al 5,53% di share, mentre Retequattro con 'La Repubblica delle donne - Sotto l'albero' ha interessato 844.000 telespettatori (4,48%). Quasi alla pari La7, che con il film 'L'attimo fuggente' ha ottenuto 722.000 telespettatori e il 3,24% di share, e Tv8 dove 'MasterChef Italia 2018' ha totalizzato 718.000 telespettatori e il 3,53%. Il Nove chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri con 606.000 telespettatori e il 2,5% per 'I Migliori Fratelli di Crozza'.

Debutto positivo per Flavio Montrucchio, al suo ritorno in tv con la conduzione di “Bake Off Italia - All Stars Battle”. Real Time (canale 31) totalizza così il 2% sul pubblico totale con 467.000 telespettatori; dato importante, visto anche il periodo di festa, che conferma il successo del programma e il consenso crescente verso il poliedrico conduttore sempre più in ascesa come volto di rete (al via il 7 gennaio anche la nuova edizione di 'Primo Appuntamento', ndr) e non solo. La trasmissione ottiene un ottimo riscontro anche sui social entrando nella classifica dei programmi più commentati nell’intera giornata ed attestandosi, su Twitter, come il più commentato nella sua fascia.

Ascolti dell'access prime time

Nell'access prime time Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' ha ottenuto 5.589.000 telespettatori e il 22,84% di share, mentre Canale 5 con 'Striscia la notizia' ne ha conquistati 4.382.000 con il 17,94%. Anche nel preserale domina Rai1 con 'L'Eredità', visto da 5.321.000 telespettatori pari al 26,78% di share, contro i 3.256.000 e il 16,78% di 'Conto alla rovescia' andato in onda su Canale 5.