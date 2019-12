Ascolti tv, trionfo per la 'Tosca' nel preserale. Boom di 'Tu sì que vales' nel prime time

La 'teatralità cinematografica' di Tosca, diretta da Riccardo Chailly nella messa in scena di Davide Livermore, conquista il pubblico televisivo. La Prima della Scala in diretta per il quarto anno consecutivo su Rai1, dalle 18.00 alle 21.26, ha catturato davanti al video complessivamente 2 milioni 856 mila spettatori pari al 15% di share.

Ascolti tv del prime time di sabato 7 dicembre

La serata di sabato 7 dicembre è proseguita su Rai 1 con la finale dello Zecchino d’Oro che ha conquistato 2.482.000 spettatori pari al 12.4% di share. A vincere la sfida tra Rai e Mediaset è stato 'Tu sì que vales' che si ricoferma re del sabato sera. A seguire la semifinale del programma di Canale 5 sono stati 5.084.000 di spettatori pari al 28.7% di share.

Su Rai2 il doppio episodio di 'NCIS' ha ottenuto 1.302.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 il film 'La Bella e la Bestia', diretto da Christophe Gans, con protagonisti Vincent Cassel nei panni della bestia e Léa Seydoux in quelli di Belle, è stato seguito da 1.448.000 spettatori, con uno share del 6.7%.

Il nuovo appuntamento con 'Città Segrete' che ha fatto tappa a Venezia, andato in onda su rai 3 segna 1.349.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Rete4 'Il Miracolo di Fatima' totalizza di 671.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 Atlantide, nella puntata intitolata USA contro John Lennon, ha registrato 341.000 spettatori con uno share dell’1.8%.