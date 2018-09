Ascolti tv, ‘La vita in diretta’ parte bene: Timperi e Fialdini superano Barbara d’Urso

Esordio di successo per la coppia Francesca Fialdini – Tiberio Timperi che ieri su Rai Uno ha inaugurato la nuova stagione de ‘La vita in diretta’, per la prima volta dopo 7 anni senza Marco Liorni alla guida.

Il pubblico del pomeriggio televisivo ha premiato la puntata di apertura del talk show regalando alla Rai uno share del 16,6% (pari a 1.489.000 spettatori), utile a ‘battere’, seppur di un soffio, la temuta concorrenza di ‘Pomeriggio Cinque’ capitanata dall’inossidabile Barbara d’Urso che anche ieri ha ripreso la diretta dopo la pausa estiva.

1.379.000 (16.15% share) nella prima parte in onda dalle 17.16 alle 17.56, e 1.402.000 (14.96%) nella seconda parte sono stati i telespettatori curiosi di rivedere la regina del pomeriggio di Canale 5 di nuovo alle prese con il suo salotto, numeri elevati sì, ma comunque inferiori a quelli ottenuti dai conduttori di Rai Uno (protagonisti di un’imbarazzante gaffe che ha reso evidente la tensione tra i due colleghi).

“Grazie per l’enorme affetto con cui ieri avete seguito il nostro ritorno dopo 3 mesi di assenza!!! Fieri come sempre di aver dato il via per primi alla nuova stagione di Canale5!!! Eravate tantissimi già dal 3 settembre!!” il messaggio per i suoi follower da parte di Barbara d’Urso, grata ai suoi fidati telespettatori.

Ascolti tv lunedì 3 settembre

Con 3.508.000 e uno share del 17,7% il film 'Mother's day' in onda ieri, lunedì 3 settembre, su Rai1 si è aggiudicato il prime time. Per 'Guerra e Pace' su Canale 5 gli spettatori sono stati 1.425.000 con uno share dell'8,1%. Su Rai 3 ottima partenza per la nuova edizione del programma di Riccardo Iacona 'PresaDiretta' che ha segnato 1.309.000 spettatori e uno share del 6,8%.

Su Rai2, sempre in prima serata, i tre episodi della serie 'Squadra Speciale Cobra 11' sono stati seguiti in media da 1.198.000 spettatori e uno share del 6,3%. Su Rete 4 'Romanzo Criminale' ha convinto 763.000 spettatori con share pari al 4,5%.

Su Italia 1 il film 'Fuga di cervelli' ha totalizzato 830.000 spettatori e share del 4,1%. Su La7 per 'I Kennedy', nella prima partei telespettatori sono stati 392.000 e lo share pari all'1,80%; nella seconda 316.000 e share pari all'1,7%.

Su Rete 4 la puntata di esordio di 'Stasera Italia' condotto da Barbara Palombelli ha messo a segno il 6,3% di share con 1.387.000 spettatori.