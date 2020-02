‘La vita promessa’, ‘Live’, ‘Che tempo che fa’: chi ha vinto la sfida televisiva della domenica

Una domenica segnata dall’emergenza Coronavirus che ha quasi interamente monopolizzato i palinsesti televisivi quella del 23 febbraio 2020, data che viene consegnata alla storia anche per l’assenza del pubblico nei programmi in onda da Milano, come ‘Che tempo che fa’ su Rai Due e ‘Live – Non è la d’Urso’ su Canale 5.

Ad avere la meglio nella consueta sfida degli ascolti tv è stata la prima puntata della fiction 'La Vita Promessa 2' trasmessa da Rai1 che ha ottenuto 4.565.000 spettatori e il 19.2% di share. Al secondo posto 'Live - Non è la D'Urso' su Canale 5, che ha registrato 3.308.000 spettatori e il 12.3% di share, nella prima parte dedicata al Coronavirus, e 2.174.000 spettatori e il 13% di share, nella seconda parte (dalle 21.43 all'1.22).

Terzo piazzamento per 'Che Tempo Che Fa' su Rai2, dedicato ieri sera quasi tutto all'emergenza Coronavirus, con 2.687.000 spettatori e il 10.6% di share, mentre il successivo 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' ha registrato 1.724.000 spettatori e il 9.3% di share.

Ascolti tv di domenica 23 febbraio 2020

Tra gli altri ascolti di prime time: 'Kong: Skull Island' su Italia 1 (1.585.000 spettatori, share 6.6%), 'Non è L'Arena' su La7 (1.810.000 spettatori, share 6.8% nella Prima Pagina, e 1.209.000 spettatori, share 7%, nel programma), 'Amore Criminale' su Rai3 (1.309.000 spettatori, share 5.4%), 'Speciale Stasera Italia' su Rete4 (723.000 spettatori, share 3%), 'Quattro Hotel' su Tv8 (487.000 spettatori, share 2.2%), 'Camionisti in Trattoria' sul Nove (253.000 spettatori, share 1%).