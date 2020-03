Ascolti tv, ‘La vita promessa’ chiude in bellezza: tutti i dati di domenica 8 marzo

Con 4.676.000 telespettatori e uno share del 18,48% la miniserie di Rai1 con Luisa Ranieri, 'La vita promessa II', chiude in bellezza e si aggiudica gli ascolti della prima serata di ieri, domenica 8 marzo.

Al secondo posto Canale 5 con 'Live - Non è la d'Urso' ha ottenuto 2.498.000 telespettatori e il 13,21% di share, mentre 'Che Tempo Che Fa' su Rai3 è stato visto da 2.595.000 telespettatori pari al 9,33% e nel segmento 'Il Tavolo', in seconda serata, da 1.961.000 sempre con il 9,25%.

Ascolti tv di domenica 8 marzo 2020

Italia 1 con il film 'La fabbrica di cioccolato' ha ottenuto 1.996.000 telespettatori e il 7,54%, mentre su La7 'Non è l'Arena' ha totalizzato 1.720.000 telespettatori e il 4,9% di share. Retequattro con il film 'Il vento del perdono' ha conquistato 823.000 telespettatori (3,15%) e su Rai3 lo 'Speciale Tg3 - Coronavirus, istruzioni per combatterlo' è stato visto da 731.000 telespettatori pari al 2,7% di share. Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Tv8 con 'Quattro Hotel' (386.000 telespettatori, share 1,6%) e Nove con 'Camionisti in trattoria 4' (230.000 telespettatori, share 0,8%). Nell'access prime time domina Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' che, in onda senza pubblico in studio, ha ottenuto 6.082.000 e il 20,95% di share, contro i 3.671.000 pari al 12,68% di 'Paperissima Sprint' su Canale 5.