Ascolti tv, il boom di Barbara d’Urso: la puntata record del suo ‘Live’ sbaraglia la concorrenza

Non saranno gli amati picchi di share del 22% di un tempo, ma ha ugualmente tanto da festeggiare Barbara d’Urso che ieri, mercoledì 22 maggio, ha fatto salire Canale 5 sulla vetta dei programmi più visti della prima serata.

Una puntata storica quella di ‘Live – Non è la d’Urso’, tutta incentrata sull’intervista-confessione di Eliana Michelazzo ed eccezionalmente terminata prima del previsto per dare spazio a Matrix e ai temi elettorali: il programma-prolungamento dei talk show quotidiani della conduttrice ha conquistato ben 3.916.000 telespettatori e il 18,03% di share, superando di molto il film tv di Rai1 'Duisburg - Linea di sangue' che ha registrato 3.680.000 telespettatori e il 16,63% di share.

“Boom!!! Ieri sera Live ha vinto la serata con una media superiore al 18% di share e oltre 3 milioni 900 mila spettatori, picchi del 24% di share e di 4 milioni 400 mila spettatori!!! Finendo alle 23,34 per lasciare spazio a Matrix!! Incredibile!!!!”, il commento della conduttrice che su Instagram ha diffuso i dati e regalato ai follower una sua gif di incontenibile felicità.

Ascolti tv, tutti i programmi di mercoledì 22 maggio

Di seguito nel dettaglio i risultati raggiunti dalle atre reti. Terza posizione per 'Chi l'ha visto?' su Rai3 con 1.783.000 telespettatori e l'8,74% di share. Il film 'Shall We Dance?' su Rai 2 (1.424.000 telespettatori, share 6,22%), 'Lethal Weapon' su Italia 1 (1.047.000 telespettatori, share 5,17%), 'Fredoom - Oltre il confine' su Rete4 (1.000.000 telespettatori, share 5,01%), 'Bersaglio Mobile - La sfida dei leader' su La7 (769.000 telespettatori, share 3,72%), il film 'Nati stanchi' sul Nove (663.000 telespettatori, share 2,8%), il film 'The amazing Spider-man' su Tv8 (536.000 telespettatori, share 2,7%). In access prime time, prevale 'Soliti Ignoti - Il ritorno' su Rai1 con 4.683.000 telespettatori e il 19,83% di share sui 4.612.000 telespettatori il 19,50% di share ottenuti su Canale 5 da 'Striscia la notizia'.

Nel preserale, testa a testa tra 'L'Eredità' di Rai1 (3.687.000 telespettatori, share 22,24%) e Caduta Libera di Canale 5 (3.644.000 telespettatori, share 22,60%).