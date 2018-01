Ascolti tv, il pubblico danza con Roberto Bolle: l'Etoile conquista l'Auditel

Roberto Bolle mette a segno un altro successo. Dopo Roberto Bolle – La mia danza libera, show sul ballo dello scorso anno, anche Danza con me, in onda ieri, lunedì primo gennaio, in prima serata su Rai 1, si posiziona primo in classifica tra i programmi più visti.

Bolle conquista ancora una volta pubblico e critica, collezionando 4.860.000 spettatori pari al (21.5% di share), mentre #danzaconme è rimasto trending topic per l'intera durata dell'evento. Doppiato Natale a 4 zampe, il film con Massimo Boldi in onda su Canale 5, che si è fermato a 2.343.000 spettatori pari al (10.4% di share).

Ascolti lunedì 1 gennaio

Rai 2, Rapunzel – L’Intreccio della Torre, 1.932.000 spettatori, 8% di share

Rai 3, Il gioiello del Nilo, 1.137.000 spettatori pari, 4.7%

Italia 1, Indipendence Day, 1.817.000 spettatori (8.6%)

Rete 4, Via col Vento 905.000 spettatori, 4.5% di share

La7, Il Cowboy con il velo da sposa, 569.000, share del 2.5%

Tv8, Karate Kid II – La Storia Continua, 406.000 spettatori, l’1.7%

Nove, Gli Ultimi Fuorilegge 288.000 spettatori, share dell’1.2%