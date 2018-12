Ascolti tv, finale flop per il Gf Vip: Amendola stravince con "Nero a metà"

Atterraggio brusco per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, Alfonso Signorini e tutto il carrozzone scendono da un'edizione debole sotto ogni punto di vista, soprattutto in termini di ascolti. Il reality quest'anno non è mai riuscito a conquistare una prima serata, travolto prima da "I bastardi di Pizzofalcone", passando per "L'Allieva" - nelle puntate "straordinarie" del giovedì - e infine en plein con "Nero a metà", che il lunedì sera su Rai 1 continua a dilagare.

La nuova fiction con Claudio Amendola ha stravinto per la quarta settimana consecutiva, aggiudicandosi il prime time con 5.565.000 telespettatori e il 21,79% di share nel primo episodio, e 4.951.000 e il 23,5% nel secondo. Ferma a 3.446.000, pari al 21,89% di share, la finale del Gf Vip che ha visto il trionfo di Walter Nudo. Terzo gradino del podio, invece, per Rai 3 che con "Report" ha totalizzato 1.866.000 telespettatori pari al 7,76%.

Su Rai 2 il doppio appuntamento con "Criminal Minds" ha ottenuto 1.178.000 telespettatori e uno share del 4,52% nel primo episodio, e 1.215.000 con il 5,13% nel secondo. Il film "Warcraft - L'inizio" trasmesso da Italia 1 è stato visto da 1.031.000 telespettatori pari a uno share del 4,61%, mentre Retequattro con "Quarta Repubblica" ha totalizzato 886.000 telespettatori e il 4,35% di share. Su La7 il film "La ragazza con l'orecchino di perla" ha conquistato 668.000 telespettatori e il 2,76% di share, mentre Tv8 con "Agente 007- Solo per i tuoi occhi" ha registrato 357.000 telespettatori (1,7%). Chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri Nove con il film "Lo chiamavano Bulldozer", visto da 353.000 telespettatori pari all'1,6% di share.

Nell'access prime time Canale 5 con "Striscia la Notizia" ha ottenuto 5.332.000 telespettatori e uno share del 20,43%, mentre Rai 1 con "I Soliti Ignoti - Il Ritorno" ne ha totalizzati 4.956.000 pari al 19,04% di share. Nel preserale la rete ammiraglia Rai ha conquistato gli ascolti della fascia con "L'Eredità", visto da 4.652.000 telespettatori pari al 23,03%, mentre Canale 5 con "The Wall" ha registrato 4.068.000 e il 20,37%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 9.829.000 telespettatori e il 38,4%, e l'intera giornata, con 3.801.000 e il 36,78%. La seconda serata è andata invece ai canali Mediaset con 4.789.000 telespettatori e il 39,1% di share.