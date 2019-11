Ascolti tv, d'Urso cresce il lunedì ma Montalbano è inarrestabile. De Martino chiude in bellezza

Il passaggio dalla domenica al lunedì ha portato un miglioramento ma non basta a Barbara d'Urso per vincere contro il gigante Montalbano. La serie tv ispirata ai romanzi di Camilleri, infatti, continua a vincere anche in replica. L'episodio 'Il sorriso di Angelica', in onda su Rai1, ha conquistato il prime time di lunedì 11 novembre con 4.768.000 telespettatori e uno share del 21,2%. Secondo posto per 'Live - Non è la d'Urso', con 2.236.000 telespettatori e uno share del 14,1% (un punto in più rispetto alla scorsa settimana). Terzo posto per Rai2 l'ultima puntata dello show 'Stasera tutto è possibile' condotto da Stefano De Martino, che chiude in bellezza una stagione segnata da ottimi risultati con 1.651.000 telespettatori e uno share dell'8,2%.

Ascolti tv di lunedì 11 novembre: prime time

A seguire, su Rai 3 'Report' che è stato seguito da 1.936.000 telespettatori e uno share dell'8%, mentre su Italia1 il film 'La maledizione della primaluna' è stato seguito da 1.589.000 telespettatori con uno share del 7,42%. Su Rete4 'Quarta Repubblica' è stato invece visto da 979.000 telespettatori pari a uno share del 5,27% mentre su La7 la serie 'Grey's Anatomy' ha interessato 670.000 telespettatori (share 2,9%). Chiudono gli ascolti del prime time sul Nove 'Clandestino - Mafie Italiane' , visto da 405.000 telespettatori con uno share dell'1,6% e su Tv8 il film 'Caccia spietata', seguito da 310.000 telespettatori (share dell'1,3%).