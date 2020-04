Ascolti tv, la serata delle repliche: Montalbano stravince su Celentano

Il lunedì di Pasquetta, in prima serata, vanno in onda le repliche, ma 'Il Commissario Montalbano' non ha rivali. L'episodio 'Il Gatto e il Cardellino' ha conquistato su Rai1 6.118.000 spettatori pari al 21.8% di share, vincendo la sfida del prime time. Secondo posto per 'Report', che su Rai3 ha totalizzato 2.440.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%; terzo piazzamento, invece, per 'Rock Economy - Adriano Celentano Live', su Canale 5, con 2.223.000 spettatori pari all'8.5%.

Ascolti tv di lunedì 13 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti di prime time, Italia 1 con 'Jurassic Park', che ha registrato 1.995.000 spettatori con il 7.3% di share; Rete 4 con 'Quarta Repubblica', che ha raccolto davanti allo schermo 1.575.000 spettatori con il 7% di share; Rai2 con 'Stasera tutto è possibile' che ha totalizzato 1.478.000 spettatori pari al 5.9% di share; La7 con il film 'L'ultimo Imperatore', che ha segnato 459.000 spettatori con uno share del 2%. A chiudere Tv8 con 'Alessandro Borghese - 4 Ristoranti' (508.000 spettatori, 1.7%) e Nove con 'Tropical Island - Le Isole delle Meraviglie' (373.000 spettatori, 1.6%).