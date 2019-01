Ascolti tv, 'La Compagnia del Cigno' vola sulla concorrenza e doppia Canale 5

La prima volta è curiosità, la seconda può essere interesse, ma poi, quando per la terza volta i numeri di una fiction restano gli stessi e – anzi – tendono a guadagnare qualche punto percentuale, allora non ce n’è: è un successo.

E, in effetti, l’appuntamento di ieri, lunedì 14 gennaio, con la nuova puntata de ‘La Compagnia del Cigno’ ha confermato come il pubblico si sia ormai affezionato alle storie ambientate nel conservatorio Giuseppe Verdi di Milano: con il 24,45% e 5.584.000 telespettatori (21,96% lo share della seconda puntata) i due episodi in onda in prima serata su Rai1 si sono aggiudicati gli ascolti registrando più del doppio del film di Canale 5.

'Lo stagista inaspettato', infatti, è stato visto da 2.496.000 telespettatori pari al 12,6%, mentre Roma-Virtus Entella, la partita di Coppa Italia andata in onda su Rai2, ha totalizzato 1.793.000 telespettatori e il 7,18% di share.

Appena fuori dal podio Italia 1 con 'Big Game - Caccia al Presidente' che ha ottenuto 1.444.000 telespettatori e il 5,9%, invece Retequattro con 'Quarta Repubblica' ha totalizzato 1.107.000 telespettatori e il 5,4% di share.

Ascolti tv, i dati del 14 gennaio

Rai3 con 'Presadiretta ha conquistato 1.096.000 telespettatori con il 5,1%, mentre 'Grey's Anatomy' su La7 è stato visto da ha 696.000 telespettatori (2,9%).

Chiudono la classifica degli ascolti della prima serata di ieri Tv8 con il film 'Agente 007 - Bersaglio mobile', seguito da 454.000 spettatori pari al 2,1% di share, e Nove con 'World War Z', che ha registrato 381.000 telespettatori e l'1,7%.

Nell'access prime time domina Rai1 con 'I Soliti Ignoti', visto da 5.410.000 telespettatori e uno share del 20,41%, mentre 'Striscia la notizia' su Canale 5 si è 'fermata' a 4.769.000 pari al 17,94% di share.

Anche nel preserale la rete ammiraglia di Viale Mazzini è in testa con 'L'Eredità', che ha conquistato 5.174.000 telespettatori e il 24,28% di share, mentre Canale 5 con 'Avanti un altro!' ha ottenuto 4.132.000 telespettatori e il 19,71% di share.