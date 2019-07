Ascolti tv, boom 'Temptation Island': sfiora i 4 milioni

Il lunedì 'Temptation Island' dilaga nel prime time estivo. Il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, ha stravinto anche questa settimana con numeri che continuano a crescere. La quarta puntata (qui il riassunto) è stata seguita da 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share.

Al secondo posto su Rai1 'Parigi a tutti i costi', visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share, terzo piazzamento su Rai3 per 'Before i go to sleep' con 1.191.000 spettatori e il 5.5% di share.

Ascolti tv di lunedì 15 luglio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: 'Quarta repubblica' su Rete4 (1.116.000 spettatori, share 5.9%), 'Hawaii Five-0' su Rai 2 (1.097.000 spettatori, share 5.5%), '2 Fast 2 Furious' su Italia 1 (1.084.000 spettatori, share 5.3%), 'Un Giorno di ordinaria follia' su La7 (517.000 spettatori, share 2.7%), 'Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri' sul Nove (436.000 spettatori, share 2.1%), 'Agente 007 - Thunderball: Operazione Tuono' su Tv8 (418.000 spettatori, share 2.2%).

Ascolti tv di lunedì 15 luglio: le altre fasce

In access prime time, 'Techetechetè' su Rai1, con 3.760.000 spettatori e il 17.2%, vince su 'Paperissima Sprint', trasmesso da Canale 5 e visto da 3.563.000 spettatori con uno share del 16.4%. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'Reazione a Catena' che ottiene 3.618.000 spettatori (share 23.2%) e batte 'Caduta Libera' su Canale 5 (2.810.000 spettatori e 18.8% di share). Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai in prima e seconda serata. Mentre la Rai ha avuto la meglio nelle 24 ore.