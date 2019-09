Ascolti tv, Montalbano frena 'Temptation Island Vip': con Zingaretti Rai1 vince anche in replica

Due su due per 'Il Commissario Montalbano', che dopo aver annientato l'esordio della nuova stagione di 'Live - Non è la d'Urso', domenica sera, batte anche 'Temptation Island Vip' nel prime time di lunedì 16 settembre. L'episodio 'Il Senso del Tatto', in replica su Rai1, ha conquistato 4.423.000 spettatori pari al 20.56% di share. La seconda puntata del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha tenuto testa con 2.959.000 spettatori e il 17.75% di share - comunque in leggero calo rispetto alla prima puntata - ma non è bastato a superare il gigante Zingaretti. Stesso copione della settimana scorsa.

Ascolti tv di lunedì 16 settembre, prime time

A seguire, nella prima serata di lunedì 16 settembre, Italia 1 con il film 'The Foreigner', visto da 1.381.000 spettatori (share 6.36%) e appena fuori dal podio 'Stasera tutto è possibile', programma condotto da Stefano De Martino su Rai2, che ha totalizzato 1.310.000 spettatori e il 6.79% di share. Su Rai3 1.062.000 spettatori e il 5.43% di share per 'Presa Diretta - La battaglia della salute', mentre 'Quarta Repubblica', su Rete4, è stato visto da 1.040.000 spettatori con il 6.12% di share. Chiudono La7 con 'Body of Proof' (420.000 spettatori e l'1.72% di share), Tv8 con il film 'Agente 007 - Mai dire mai' (231.000 spettatori e l'1.21% di share) e Nove con 356.000 spettatori e l'1.57% di share per Chef Rubio.