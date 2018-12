Ascolti tv, finale record per "Nero a metà": già si pensa alla seconda serie

Senza rivali la fiction "Nero a metà". In onda lunedì sera su Rai 1, l'ultima puntata della serie con Claudio Amendola ha conquistato 5 milioni e 816 mila telespettatori, con uno share del 25,8%, risultanto il programma più visto non solo del prime time ma dell'intera giornata. Difficile con questi numeri non pensare a una seconda stagione, anche se per il momento non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale (che, si pensa, non tarderà ad arrivare).

Nella fascia segue Rai 3 con la puntata di "Report" dedicata alle nuove frontiere della sanità che ha raccolto 1 milione 863 mila spettatori pari al 7,7% di share. Su Canale 5 "Race - Il colore della vittoria" ha avuto 1 milione 504 mila spettatori con l'8% di share.

In seconda serata ancora Rai 1 in vetta al podio grazie a "Che fuori tempo che fa", visto da 1 milione 716 mila spettatori, con il 16,4% di share. Nel preserale di Rai 1 invece "L'Eredità" è stata vista da 4 milioni 689 mila spettatori, pari a uno share del 23,4%, mentre nell'access prime time "I Soliti Ignoti - Il Ritorno" è arrivato a 4 milioni e 896 mila spettatori con il 19 di share, aggiudicandosi la fascia orariadi messa in onda.

Al Gruppo Rai è andata la prima serata con il 39,9% di share e 10 milioni 72mila spettatori, la seconda serata con il 40,6% di share e 4milioni 719mila spettatori e l'intera giornata con il 38,9% di share e4 milioni 76mila spettatori.