Ascolti tv, Montalbano e tutti muti: numeri record per Rai 1

Una certezza per Rai 1 ma anche per il pubblico, che a vent'anni dalla messa in onda del primo episodio continua a seguirlo con passione. "Il Commissario Montalbano" è un gigante degli ascolti, e dopo il record di lunedì scorso - che ha superato addirittura i numeri della prima serata del Festival di Sanremo - continua a svettare sul podio dell'Auditel. Il secondo dei nuovi episodi, "Un diario del '43", ha raccolto lunedì sera davanti alla tv 10.150.000 spettatori con uno share 43,3%.

Il picco alle 21.59, nel momento della scena del funerale del dottor Pasquano, l'anatomopatologo del commissariato di Vigata, con 11.457.000 spettatori. Montalbano si conferma così la fiction più seguita della stagione televisiva 2018/19, raggiungendo anche l'ottimo gradimento del 32,6% nel pubblico giovane (15-24 anni). Bene anche la pillola "Camilleri racconta Montalbano", in onda prima dell'episodio, seguita da 9.232.000 spettatori, con il 33,6% di share.

Esordio amaro, invece, per la striscia inedita sbarcata alle 21 su Rai 2, "Tg2 Post", su cui tanto puntava il neo direttore Freccero. Gli spettatori che si sono lasciati incuriosire dalla novità sono stati 871.000 e lo share raggiunto è pari al 3,2% di share.

Ascolti tv di lunedì 18 febbraio: il prime time

Tornando alla prima serata, su Canale 5 "Deepwater: Inferno sull'oceano" è stato visto da 2.048.000 spettatori pari all'8.8% di share. Su Italia 1 "Così è la Vita" ha totalizzato 1.100.000 spettatori con il 4,51% di share, mentre su Rete 4 "Quarta Repubblica", che ieri aveva il presidente di Forza Italia Berlusconi in studio, ha realizzato il 5% di share con 943.000 spettatori. Su Rai 3, invece, il film "Quel mostro di suocera", commedia romantica del 2005 diretta da Robert Luketic con Jennifer Lopez e Jane Fonda, ha convinto 942.000 spettatori con il 3,7% di share. Su Rai 2, "Realiti Sciò - Il film", lo speciale di Enrico Lucci dedicato a Emilio Fede e Lele Mora, è stato seguito da 743.000 spettatori con il 3% di share. Nel prime time di La7 625.000 spettatori e share del 2,4% per "Grey's Anatomy". Infine TV8, dove "Agente 007 - Il Mondo non Basta" ha segnato l'1,3% con 311.000 spettatori, e il Nove, dove "Pizza Hero - La Sfida dei Forni" ha registrato l'1,3% con 353.000 spettatori.

Ascolti tv di lunedì 18 febbraio: le altre fasce

Rai 1 si conferma la rete più seguita anche nel preserale e in access prime time: "L'Eredità", il quiz condotto da Flavio Insinna, ieri ha guadagnato il gradimento di 5.415.000 spettatori pari al 26% di share, mentre per "I Soliti Ignoti - Il Ritorno" di Amadeus i telespettatori sono stati 5.453.000 con il 20% di share. In evidenza su Rai 3, sempre in access prime time, la prima puntata della nuova stagione di "Non ho l'età", visto da 1.717.000 spettatori con il 6,6% di share.

L'informazione Rai si conferma leader negli ascolti: il Tg1 delle 20 è stato visto da 5.847.000 spettatori, pari al 24%, mentre l'edizione delle 13 del Tg2 ha ottenuto 2.132.000 spettatori con il 15,1% di share e quella delle 19 del Tg3 l'11,3% di share e 2.167.000 spettatori, saliti a 2.578.000 (11,8% di share) per le edizioni regionali curate dalla TGR.

Complessivamente, le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con il 44,3% di share e 11.916.000 spettatori, la seconda serata con 5.949.000 spettatori e uno share del48,7% e l'intera giornata con 4.358.000 spettatori di media e uno share del 40,8%.