Ascolti tv, Barbara d'Urso cresce con 'Live' ma non basta: la Nazionale vince anche il prime time

2.532.000 spettatori e il 15.1% di share. Un risultato più che buono per 'Live - Non è la d'Urso', soprattutto rispetto alle settimane precedenti, anche se non basta a vincere il prime time di lunedì 18 novembre, conquistato da Rai1 con la partita Italia-Armenia. La Nazionale di Mancini, dunque, non vince solo la partita valida per le Qualificazioni agli Europei 2020 ma anche la prima serata con 5.703.000 spettatori e il 21.7% di share. Al terzo posto 'Report' con 2.179.000 spettatori, pari a uno share del 9.1%.

Ascolti tv di lunedì 18 novembre: prime time

A seguire 'Anche stasera tutto è possibile', che su Rai2 è stato seguito da 1.450.000 spettatori pari al 7.5% di share, poi il film in onda su Italia1 'Pirati dei Caraibi - La Maledizione del Forziere Fantasma' con 1.438.000 spettatori e il 6.8%. Su Rete4 1.117.000 spettatori e il 6.1% per 'Quarta Repubblica', su La7 717.000 spettatori con uno share del 3.1% per 'Grey's Anatomy', mentre TV8 ha totalizzato 454.000 spettatori e il 2.1% di share con il film 'Sette Anime'. Chiude Nove con 449.000 spettatori e l'1.9% di share con il film 'Vi presento i nostri'.