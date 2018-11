Ascolti tv, Claudio Amendola show: "Nero a metà" asfalta il Gf Vip

Sarà il genere poliziesco - tanto caro al pubblico italiano - o il ritorno in tv di Claudio Amendola, anche lui amatissimo, ed ecco che quello di "Nero a metà" è stato un esordio record. 6.013.000 telespettatori e il 25.3% di share per la prima puntata della nuova fiction di Rai 1, con l'attore romano nei panni del protagonista, Carlo Guerrieri, un Ispettore di Polizia "old school" che fatica ad andare d'accordo con il giovane collega di colore e che, considerando l'eccellente partenza, non faticherà a diventare un nuovo simbolo televisivo (con tutto il rispetto per Montalbano&Co).

Se il "Grande Fratello Vip" pensava di tirare un sospiro di sollievo con la dipartita di Alessandro Gassmann e i suoi Bastardi di Pizzofalcone, che fino alla scorsa settimana hanno dominato l'Auditel del lunedì sera, ora si trova davanti un nuovo gigante, contro cui i 3.607.000 telespettatori e il 20.7% di share dell'undicesima sembrano niente. La strada per il reality, che si avvia alla conclusione, continua ad essere in salita. Terzo posto, nel prime time, per Report su Rai 3 con 1.941.000 spettatori e il 7.8%.

A seguire, tra gli altri ascolti: l'incontro di Nations League Germania-Olanda su Italia 1 (1.141.000 spettatori, share 4.4%), "Criminal Minds" su Rai 2 (948.000 spettatori, share 4.2%), "Quarta Repubblica" su Rete4 (680.000 spettatori, share 3.6%), "Jack senza Jack" su La7 (526.000 spettatori, share 2.5%), "X Men 2" sul Nove (444.000 spettatori, share 2%), "Agente 007 - L'Uomo dalla Pistola d'Oro" su Tv8 (407.000 spettatori, share 1.8%).

Nell'acces prime time "Soliti Ignoti - Il Ritorno" su Rai 1 ha ottenuto 5.290.000 spettatori e il 19.9% di share mentre "Striscia La Notizia" su Canale 5 ha totalizzato 5.209.000 spettatori e il 19.4% di share. Vittoria di Rai 1 anche nel preserale con "L'Eredità" che ha registrato 5.208.000 spettatori e il 24.9% di share contro 4.035.000 spettatori e il 19.6% di share raccolti da "The Wall" su Canale 5. In seconda serata, su Rai 1, "Che Fuori Tempo Che Fa" ha ottenuto 1.559.000 spettatori e il 13.4% di share.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset in prime time (con 10.586.000 spettatori contro 8.363.000) e nelle 24 ore (con 4.010.000 spettatori contro 3.560.000) mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata (con 4.257.000 spettatori contro 4.212.000).