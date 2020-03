Ascolti tv, chiusura record per 'L'Amica geniale'

Una fiction geniale, è proprio il caso di dirlo. Ultima puntata record per 'L'amica geniale. Storia del nuovo cognome', la serie in onda su Rai1, tratta dai romanzi di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, interpretata da Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che ha totalizzato 6.941.000 telespettatori pari al 28% di share. Il picco di ascolti, registrato alle 21.50, è stato di 7.403.000 telespettatori. La fiction è stata la prima scelta della serata sia per il pubblico laureato, con uno share del 35,6%, sia per i più giovani, con il 25,2% di share per il pubblico 15-24 anni, dato salito al 34,2% tra le ragazze. Grande successo di pubblico in Campania con il 48,5% di share.

Secondo gradino del podio, a distanza, per Canale 5 con 'Grande Fratello Vip' che ha totalizzato 3.650.000 telespettatori e uno share del 18,94%. Terzo posto per Italia1 con il film 'Overdrive' che è stato visto da 1.518.000 telespettatori con uno share del 5,69%.

Ascolti tv di lunedì 2 marzo: prime time

A seguire, su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha ottenuto 1.111.000 telespettatori (share del 5,38%) mentre su Rai2 'Hawaii five-0' è stato visto da 1.079.000 telespettatori, con uno share del 4,2%. Su Rai3 il film 'Mister Felicità' ha ottenuto 985.000 telespettatori e uno share del 3,6%. Su La7 'Eden Eden - Un pianeta da salvare' ha totalizzato 632.000 telespettatori pari a uno share del 2,72%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con 'Little Big Italy', visto da 462.000 telespettatori (share del 2%) e Tv8 con il film 'La tela dell'assassino' seguito da 276.000 telespettatori (share dell'1%) .