Ascolti tv, Rai1 vince con 'La guerra è finita': Gf Vip si ferma al secondo posto

Ottimo l'esordio, la settimana scorsa, per 'La guerra è finita', bene anche la seconda puntata della fiction di Rai1, che conquista il prime time di lunedì 20 gennaio con 4.288.000 spettatori e il 18,39% di share con 4.288.000 spettatori, contro i 3.111.000 spettatori che hanno scelto, su Canale 5, il Grande Fratello Vip 4 (share 18,54%). A seguire su Italia 1 il film 'I Mercenari 2' ha totalizzato 1.592.000 spettatori con share pari al 6,43%.

Ascolti tv di lunedì 20 gennaio: prime time

Su Rai3 per 'Presa Diretta' gli spettatori sono stati 1.496.000 e lo share pari al 6,08%. Su Rai 2 la serie '9-1-1', nel primo episodio, ha richiamato l'attenzione di 1.337.000 (share 5%) e nel secondo di 1.347.000 (5,67%). Su Rete4, invece, a vedere 'Quarta Repubblica' sono stati 1.156.000spettatori con il 6,17% di share. Su La7 per 'Eden - Un pianeta da salvare' spettatori pari a 660.000 e share al 3,1%. Su Tv8 per 'Rocky II' 453.000 spettatori (share 2%) e sul Nove per 'Little Big Italy' 450.000 spettatori (share 1,8%).

Ascolti tv di lunedì 20 gennaio: le altre fasce

Grande attenzione del pubblico per la programmazione del daytime che Rai ha dedicato al regista Federico Fellini nella ricorrenza del centenario della nascita, con spazi, servizi e interviste all'interno delle principali trasmissioni. Su Rai1, 'Unomattina' ha raccolto un netto di 936.000 spettatori e uno share del 17,8%. La prima parte di 'Storie italiane' ha segnato 1.094.000 con il 19,4%. Nel pomeriggio 'Vieni da me' è stato scelto da oltre 2.022.000 spettatori con il 13,9%. L'appuntamento con la soap 'Il Paradiso delle signore' raggiunge il secondo miglior risultato di stagione con 1.875.000 spettatori e il 15,2%, mentre 'La vita in diretta' ne ha contati 1.862.000 pari al 13,7%.