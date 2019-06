Ascolti tv, 'Temptation Island' vola: esordio bomba

Risultati da palinsesto invernale per 'Temptation Island', tra i pochi programmi estivi che sembra non risentire del calo fisiologico che arriva per la tv insieme alla bella stagione. La prima puntata del reality in onda su Canale 5 conquista il prime time di lunedì 24 giugno con 3.546.000 telespettatori e uno share del 22,24%.

Secondo gradino del podio per Rai 1 con il film 'The Meddler', visto da 2.536.000 telespettatori e uno share del 12,69%. Terzo posto per Rai 2 con la partita degli Europei Under 21 disputata tra Francia e Romania, vista da 2.412.000 telespettatori (share 11,62%).

Ascolti tv di lunedì 24 giugno: prime time

A seguire, su Italia 1 il film '22 Minutes' è stato visto da 1.033.000 telespettatori, (share 4,94%) mentre su Rai 3 'Prima dell'alba - La Rampa' ha ottenuto 814.000 telespettatori registrando uno share del 3,95%. Su Rete 4 'Quarta Repubblica' ha totalizzato 725.000 telespettatori e uno share del 4,59% mentre su La7 il film 'L'ombra del diavolo' è stato seguito da 544.000 telespettatori (share 2.8%). Chiudono gli ascolti del prime time su Tv8 il film '007 - Licenza di uccidere', che è stato visto da 419.000 telespettatori con uno share del 2,2%, e sul Nove il doc 'Killing Michael Jackson', seguito da 398.000 telespettatori (share 1.9%).

Ascolti tv di lunedì 24 giugno: le altre fasce

Nell'access prime time su Canale 5 'Paperissima Sprint' è stato visto da 3.575.000 telespettatori (share 17,5%) mentre sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Techetechetè - Marcella Bella & Donatella Rettore' ha ottenuto 3.025.000 telespettatori e uno share del 14,8%. Nella fascia preserale su Rai 1 'Reazione a Catena' ha ottenuto 3.226.000 telespettatori pari a uno share del 22,3%. Su Canale 5 'Caduta libera' è stato invece seguito da 3.111.000 telespettatori (22,2% di share).

Nel complesso, le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 7.376.000 telespettatori e uno share del 35,7% e l'intera giornata, con un ascolto medio di 2.926.000 telespettatori e uno share medio del 33,7%. Le reti Mediaset hanno invece prevalso nella seconda serata 4.295.000 telespettatori e uno share del 40,015 di share.