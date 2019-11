Ascolti tv, 'Live' in calo: il film in replica su Rai1 batte Barbara d'Urso

E' Rai1 a vincere il prime time di lunedì 25 novembre con 'In punta di piedi'. La replica del film tv con Bianca Guaccero e la regia di Alessandro D'Alatri, visto da 3.329.000 telespettatori pari a uno share del 14,82%, ha battuto 'Live - Non è la d'Urso' in onda su Canale 5, che ha totalizzato 2.227.000 telespettatori e uno share del 13,9% (due punti in meno rispetto alla scorsa settimana).

Terzo gradino del podio per 'Report', che su Rai3 ha registrato 2.059.000 telespettatori e l'8,72%. Italia1 con il film 'Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo' ha totalizzato 1.503.000 telespettatori e uno share del 7,9%, mentre su Rai2 'Anche Stasera tutto è possibile' è stato seguito da 1.228.000 telespettatori pari al 6,17% di share. 'Quarta Repubblica' su Retequattro ha interessato 1.035.000 telespettatori (5,63% di share) e su La7 la serie 'Grey's Anatomy' ne ha ottenuti 665.000 con il 2,91%, mentre il film di 007, 'Casino Royale', trasmesso da Tv8, ha totalizzato 518.000 telespettatori e il 2,49% di share. Chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri Nove con 'Pizza Hero 2 - La sfida dei forni' il cui primo episodio è stato visto da 394.000 telespettatori con uno share dell'1,57%, e il secondo da 216.000 con l'1,17%.