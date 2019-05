Ascolti tv, il Grande Fratello di Barbara d'Urso vola

Dopo una partenza sottotono, il Grande Fratello firmato Barbara d'Urso è cresciuto di settimana in settimana fino a diventare inarrestabile, complici un paio di storie che hanno appassionato il pubblico e una padrona di casa che, piaccia o meno, a colpi di "esclusive" riesce a tenere incollati alla tv milioni di italiani. Per l'esattezza, lunedì 27 maggio, 3.681.000 con il 22.4% di share, numeri che portano il reality sulla vetta del prime time, con un distacco abbastanza importante dallo speciale di Porta a Porta sulle elezioni europee, seguito da 2.478.000 spettatori per uno share del 11.6%.

Al terzo posto su Rai 3 il film 'Il Matrimonio che Vorrei' con 1.342.000 spettatori e il 5.4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'L'alba del pianeta delle scimmie' su Italia 1 (1.331.000 spettatori, share 5.7%), 'Propaganda Live - Speciale Elezioni' su La7 (1.133.000 spettatori, share 6.7%), 'Unici - Edoardo Bennato tra Rossini e Rock 'n' Roll' su Rai2 (851.000 spettatori, share 3.8%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (752.000 spettatori, share 4.1%), 'Karate Kid II - La storia continua' su Tv8 (507.000 spettatori, share 2.2%), 'Radio Italia Live - Il Concerto' sul Nove (329.000 spettatori, share 1.4%).

Ascolti tv di lunedì 27 maggio: le altre fasce

In access prime time, vittoria di 'Striscia la Notizia' su Canale 5 con 4.961.000 spettatori e il 19.1% di share mentre su Rai 1 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' ha ottenuto 4.378.000 spettatori e il 17% di share. Vittoria di Rai 1, invece, nel preserale con 'L'Eredità' che ha registrato 4.392.000 spettatori (share 22.9%) contro i 3.964.000 spettatori (share 21.2%) ottenuti da 'Caduta Libera' su Canale 5. Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.