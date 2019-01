Ascolti tv, disastro Celentano: crolla "Adrian" e la Rai gongola

Alla terza puntata - finalmente - Adriano Celentano ha detto qualcosa in più delle ormai famose 13 parole, confessando (ironicamente?) di aver "scientemente sabotato gli ascolti", ma soprattutto ha cantato. "Pregherò" e "Hot dog buddy buddy rock around the clock", due delle sue indimenticabili hit che però non sono bastate a risollevare le sorti di "Adrian", crollato vertiginosamente al 10% di share.

Più dettagliatamente, lo show-cartoon del Molleggiato ha totalizzato l'11.9% di share nel segmento live e il 10.6% nella parte d'animazione (l'esordio di lunedì 21 aveva totalizzato rispettivamenti il 21,92% e il 19,07% di share, mentre la seconda puntata di martedì scorso il 15% e il 13,26% di share).

Nella prima serata di lunedì 28 gennaio piglia tutto Rai 1 con "La compagnia del cigno". La fiction con Alessio Boni e Anna Valle è stata seguita da 5.460.000 spettatori per il 23.3% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per "Run all night - Una notte per sopravvivere" con 1.380.000 spettatori e il 5.9% di share.

Ascolti tv di lunedì 28 gennaio - Prime time

A seguire, tra gli ascolti della prima serata: "Quarta Repubblica" su Rete 4 (1.163.000 spettatori, share 6.1%), "Presa Diretta" su Rai 3 (1.116.000 spettatori, share 4.5%), "C'è Grillo" su Rai 2 (1.031.000 spettatori, share 4.3%), "Grey's Anatomy 14" su La7 (787.000 spettatori, share 3.1%), "Agente 007 - Vendetta Privata" su Tv8 (495.000 spettatori, share 2.2%), "Pizza Hero - La Sfida dei Forni" sul Nove (601.000 spettatori, share 2.3%, nel primo episodio, 608.000 spettatori, share 2.8%, nel secondo, e 351.000 spettatori, share 3%, nel terzo).

Ascolti tv di lunedì 28 gennaio - Le altre fasce

In access prime time, su Rai 1, "Primafestival" ha registrato 4.458.000 spettatori e il 17% di share e "Soliti Ignoti - Il Ritorno" ha ottenuto 5.367.000 spettatori e il 19.8% di share. Mentre su Canale 5 "Striscia La Notizia" ha registrato 5.211.000 spettatori e il 19.2% di share. Vittoria di Rai 1 nel preserale con "L'Eredità" che ha raccolto 5.204.000 spettatori e il 24.5% di share mentre su Canale 5 "Avanti un Altro" ha registrato 4.279.000 spettatori e il 20.5% di share.

Complessivamente la reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 9.667.000 spettatori contro 8.972.000) che in seconda serata (con 4.106.000 spettatori contro 3.577.000) e nelle 24 ore (con4.044.000 spettatori contro 3.594.000).