Ascolti tv, boom per l'ultima di 'Temptation Island'

'Temptation Island' chiude alla grande un'edizione di successo. Il reality in onda su Canale 5 è stato il più visto del prime time di lunedì 29 luglio, per la sesta settimana consecutiva, con 3.875.000 telespettatori e uno share del 24,65%. "Anche quest'anno siete stati meravigliosi - ha commentato il conduttore Filippo Bisciglia su Instagram -. Anche quest'anno mi avete dimostrato un affetto pazzesco. Mi commuovo nello scrivere questo messaggio perché so che è finita questa sesta edizione e anche quest'anno il nostro Temptation Island ha spaccato di brutto".

Ascolti tv di lunedì 19 luglio: prime time

Secondo gradino del podio per il film in onda su Rai1 'Black or White' seguito da 2.463.000 telespettatori (share 13,59%). Terzo posto per Rai2 'Hawaii Five-o' che ha totalizzato 1.235.000 telespettatori e uno share del 6,12%. A seguire su Rai3 il film 'La mano sulla culla' è stato visto da 1.072.000 telespettatori (share del 5,61%) mentre su Retequattro il film 'Act of valor' ha interessato 925.000 telespettatori (share 4,93%). Su Italia1 'Gone' ha ottenuto 444.000 telespettatori e uno share del 2,32% mentre su La7 il film '20.000 leghe sotto i mari' è stato visto da 424.000 telespettatori (share 2,48%). Chiudono gli ascolti del prime time sul Nove il film 'Il mistero di Sleepy Hollow', visto da 372.000 telespettatori, (share 2%) e su Tv8 il film 'Al servizio segreto di Sua Maestà' che ha ottenuto 317.000 telespettatori e uno share dell'1,8% .