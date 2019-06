Ascolti tv, Barbara d'Urso in vetta con il Grande Fratello

Altro colpaccio per Barbara d'Urso, che incassa una nuova vittoria con il suo Grande Fratello. La semifinale del reality di Canale 5 è stata vista da 3 milioni 366 mila spettatori, con il 21% di share, conquistando il prime time del lunedì. Non lontano si piazza Rai 1 con il primo episodio della miniseria 'Volevamo andare lontano', che ha totalizzato 3 milioni e 153 mila telespettatori per uno share del 14,9%, mentre il terzo posto è di 'Report', in onda su Rai 3, seguito da 2 milioni 148 mila spettatori, con share al 9,2%.

Ascolti tv di lunedì 3 giugno: le altre fasce

In access prime time 'Techetechetè', interamente dedicato a Fabrizio Frizzi, incassa su Rai 1 3 milioni 906 mila spettatori e il 16,6% di share, anche se fa meglio su Canale 5 'Striscia La Notizia' grazie a 4 milioni 689 mila spettatori, con uno share del 19,6%. Nel preserale di Rai 1 la prima puntata della nuova stagione di 'Reazione a catena', affidata quest'anno a Marco Liorni, è stata vista da 3 milioni 654 mila spettatori, pari al 21,2%.

Buon esordio, in seconda serata su Rai 3, per 'L'approdo', la trasmissione firmata da Gad Lerner, che ha guadagnato il vertice della fascia grazie al gradimento di 1 milione e 174 mila spettatori con il 7,4% di share. Numeri che hanno fatto twittare Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai: "Miglior risposta a tante inutili polemiche: giornalismo e informazione sono graditi al pubblico. La Rai servizio pubblico farebbe bene a ricordarlo più spesso".