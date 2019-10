Ascolti tv, Temptation Island Vip si arrende a Montalbano ma è testa a testa sullo share

'Il Commissario Montalbano' non ha rivali ma occhio a 'Temptation Island Vip 2', che se non lo raggiunge per numero di telespettatori, gli tiene testa sullo share.

La replica dell'episodio 'La Vampa d'Agosto' è stata vista su Rai1 da 4.590.000 spettatori con il 20.4% di share, conquistando il prime time di lunedì 30 settembre, mentre su Canale 5 la quarta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha conquistato 3.326.000 spettatori con il 20.2% di share. Terzo piazzamento su Rai2 'Stasera Tutto è Possibile', che ha interessato 1.564.000 spettatori con il 7.8% di share.

Ascolti tv di lunedì 30 settembre: prime time

A seguire il film 'Rambo 2 - La vendetta', che su Italia 1 è stato seguito da 1.385.000 spettatori per il 5.8% di share, mentre su Rete 4 'Quarta Repubblica' ha ottenuto 1.031.000 e il 5.3%. 492.000 spettatori e il 2.4% di share per il film 'Il Socio', in onda su La7, 295.000 spettatori e l'1.4% per 'Agente 007 - Bersaglio mobile', su Tv8, a chiudere lo speciale su Emanuela Orlandi, su Nove, con 259.000 spettatori e l'1.1% di share.

Ascolti tv di lunedì 30 settembre: le altre fasce

In access prime time 'Soliti Ignoti' su Rai1 ha ottenuto 5.043.000 spettatori con il 19.8% di share mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' è stata vista da 4.775.000 spettatori con il 18.7% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale, con 'L'Eredità' che ha totalizzato 4.284.000 spettatori e il 23.4% di share, contro 'Caduta Libera' su Canale 5 che ha ottenuto 3.573.000 spettatori e il 20.2% di share. In seconda serata, su Rai1 'Frontiere' è stato seguito da 1.003.000 spettatori con il 9.1% di share e su Rai2 'Povera Patria' da 402.000 spettatori con il 6.5% di share.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset in prime time e nelle 24 ore, mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.