‘La Compagnia del Cigno’ chiude in bellezza, ‘Adrian’ crolla: tragedia 'ascolti' per Celentano

I dati Auditel di lunedì 4 febbraio parlano chiaro e confermano, da un lato, la predilezione del pubblico per le serie tv con una trama avvincente, pulita, capace di appassionare sempre più nel lungo periodo, e dall’altro la scarsa – per non dire inesistente – propensione verso programmi che si rivelano un coacervo di generi tendenti allo stordimento del telespettatore.

Telespettatore che, alla fine, si stufa e cambia canale.

C’era da immaginarselo che la fiction di Ivan Cotroneo con Alessio Boni e Anna Valle 'La Compagnia del Cigno' chiudesse in bellezza questa prima stagione: 23,79% e 5,5 milioni di spettatori sono i numeri della prima serata, in media perfetta con le puntate precedenti già portatrici di un prezioso tesoretto in casa Rai.

Altrettanto – ma forse non fino a questo punto – il crescente insuccesso di ‘Adrian’, alla quarta puntata sceso a una soglia davvero imbarazzante per essere una prima serata su Canale5.

‘Aspettando Adrian’ è così rimasto fermo all’8,92% (2.2 milioni di telespettatori), mentre ‘Adrian’ al 7,66% (1,5 milioni), e il distacco rispetto alle serate precedenti è tanto, tanto evidente.

Se l'esordio dello show-cartoon di Celentano di lunedì 21 gennaio aveva totalizzato rispettivamente il 21,92% e il 19,07% di share e la seconda puntata il 15% e il 13,26%, la terza parte del programma sponsorizzato da mesi con invadenti spot aveva registrato un altro crollo (l'11.9% di share nel segmento live e il 10.6% nella parte d'animazione), ieri ancora superato in negativo con il dato che accerta il tracollo - forse - definitivo.

E mancano ancora cinque puntate. Altre cinque prime serate su Canale 5 che adesso, per ovvie ragioni, se ne guardano bene dal concorrere con un gigante del calibro del ‘Commissario Montalbano’: per le due prossime settimane ‘Adrian’ si sposterà dal lunedì al martedì. Un cambio di programmazione che sa di "rimedio della nonna" che staremo a vedere quanto servirà.

Ascolti tv di lunedì 4 febbraio 2019

Su Rai2 C’è Benigni ha interessato 1.304.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Scappa: Get Out ha catturato l’attenzione di 1.545.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.343.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.229.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 818.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su TV8 Agente 007 – GoldenEye ha segnato il 2.2% con 516.000 spettatori mentre sul Nove Pizza Hero – La sfida dei Forni ha catturato l’attenzione di 543.000 spettatori (2.1%).