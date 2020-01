Ascolti tv, Amadeus vola con lo Speciale Lotteria: prove generali per Sanremo

Numeri da Festival di Sanremo per la puntata speciale dei Soliti Ignoti dedicata alla Lotteria Italia, ma anche ai protagonisti della 70esima edizione della kermesse canora firmata Amadeus, che tra cantanti e biglietti vincenti stravince la serata televisiva dell'Epifania con 5.387.000 spettatori e il 24.2% di share. Nel corso della puntata, il conduttore ha ufficializzato i 24 big in gara, dando appuntamento al prossimo 4 febbraio in diretta dal Teatro Ariston. E i risultati promettono bene.

Al secondo posto, su Canale 5, 'Pinocchio' con 1.759.000 spettatori e l'8% di share, mentre al terzo posto si piazza 'Now You See Me 2', in onda su Italia1, con 1.518.000 spettatori e uno share del 6.8%.

Ascolti tv di lunedì 6 gennaio: prime time

A seguire Rai2 con '9-1-1', seguito da 1.130.000 spettatori (share 4.6%), poi su Rai3 'L'ultimo lupo' con 1.030.000 spettatori e il 4.3% di share. Su Rete4 'Mountains – La Vita sopra le Nuvole' totalizza 489.000 spettatori con il 2%, 497.000 spettatori con uno share del 2.3%, invece, per 'Eden - Un Pianeta da salvare' su La7. A chiudere Tv8 con 'Il pesce innamorato' (495.000 spettatori e il 2.1% di share) e Nove con 'Come farsi lasciare in 10 giorni' (461.000 spettatori con il 2% di share).