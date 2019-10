Ascolti tv, bene Temptation Island Vip ma Montalbano è imbattibile. Sempre meglio De Martino

'Il Commissario Montalbano' vince ancora una volta il prime time, ma 'Temptation Island Vip' gli tiene testa. L'episodio 'La pista di sabbia', in onda su Rai1 lunedì 7 ottobre, ha conquistato 4.458.000 spettatori e il 19.9% di share, contro i 3.256.000 spettatori e il 20.3% di share della quinta puntata di 'Temptation Island Vip', che si piazza così al secondo posto.

Terzo piazzamento per 'Stasera tutto è possibile', il programma in onda su Rai2 condotto da Stefano De Martino, che continua a crescere e totalizza 1.720.000 spettatori e l'8.8% di share (un punto in più rispetto alla scorsa settimana).

Ascolti tv di lunedì 7 ottobre: prime time

A seguire, tra gli altri programmi della prima serata: 'Rambo III' su Italia 1 (1.314.000 spettatori, share 5.6%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (1.046.000 spettatori, share 5.8%), 'Presa Diretta' su Rai3 (944.000 spettatori, share 4.6%), 'Grey's Anatomy' su La7 (570.000 spettatori, share 2.6%), 'Agente 007 - Zona pericolo' su Tv8 (383.000 spettatori, share 1.8%), 'E' già ieri' sul Nove (377.000 spettatori, share 1.6%).

Ascolti tv di lunedì 7 ottobre: le altre fasce

Su Rai1 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' ottiene 5.428.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' registra una media di 5.196.000 spettatori con uno share del 20%. Su Rai1 'L'Eredità - La Sfida' dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.076.000 spettatori (20.3%) mentre 'L'Eredità' ha giocato con 4.748.000 spettatori (24.1%). Su Canale 5 'Caduta Libera - Inizia la Sfida' segna 2.101.000 spettatori con il 15% di share e 'Caduta Libera' 3.690.000 con il 19.6% di share.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset in prima serata e nelle 24 ore. Mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.