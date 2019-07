Ascolti tv, Temptation Island vola: amori e tradimenti conquistano il pubblico

Amori, intrighi e tradimenti sono una garanzia anche in tv. Parola di 'Temptation Island', il reality delle tentazioni in onda su Canale 5, che cresce di settimana in settimana. La terza puntata ha conquistato 3.647.000 spettatori, pari al 23.08% di share, conquistando il prime time di lunedì 8 luglio.

Al secondo posto Rai1 con il film 'Non sposate le mie figlie', seguito da 2.702.000 spettatori pari al 13.98% di share, mentre a chiudere il podio è Rai2 con la serie 'Hawaii Five-0', 1.109.000 spettatori nel primo episodio, 1.066.000 nel secondo e 750.000 nel terzo, con uno share rispettivamente di 5.39%, 5.57% e 4.98%.

A seguire Retequattro con 'Quarta Repubblica', visto da 1.143.000 spettatori e il 7.05% di share, Rai3 con 'Contrattempo, che ha totalizzato 1.046.000 spettatori (5.32%) e Italia 1 con 'Fast and Furious', seguito da 988.000 spettatori (5.16% di share). Chiudono Tv8 con 'Agente 007 – Missione Goldfinger' (408.000 spettatori, 2.19%), Nove con il film 'Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo – Il ladro di fulmini' (389.000 spettatori, 2.07%) e La7 con 'Astronaut Wives Club' (149.000 spettatori, 1.01% di share).