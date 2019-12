Ascolti tv, niente da fare per Barbara d'Urso: 'I Medici' trionfano in prima serata

Ancora un successo per 'I Medici 3 - Nel Nome della Famiglia'. La terza puntata della fiction internazionale di Rai1 vince il prime time di lunedì 9 dicembre con 3.819.000 spettatori e il 17.5% di share. Al secondo posto, su Canale 5 'Live - Non è la D'Urso' con 2.045.000 spettatori e il 12.9% di share. Terzo piazzamento, invece, su Italia 1, per 'Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar' con 1.850.000 spettatori e l'8.5% di share.

Ascolti tv di lunedì 9 dicembre: prime time

Al quarto posto, su Rai3 'Report' con 1.732.000 spettatori e il 7.3% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarta Repubblica' su Rete4 (1.255.000 spettatori, share 6.9%), l'ultima puntata di 'Maledetti Amici Miei' su Rai2 (725.000 spettatori, share 3.6%), 'Grey's Anatomy' su La7 (641.000 spettatori, share 2.8%), '007 Skyfall' su Tv8 (501.000 spettatori, share 2.5%), 'Pizza Hero - La Sfida dei Forni' sul Nove (397.000 spettatori, share 1.6%, per il primo episodio, e 205.000 spettatori, share 1.1%, per il secondo).

Ascolti tv di lunedì 9 dicembre: le altre fasce

In access prime time prosegue la marcia trionfale di Amadeus con 'I Soliti Ignoti' su Rai1, seguito da 6.016.000 spettatori con il 22.2% di share. Mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha ottenuto 4.651.000 spettatori e il 17.2% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha totalizzato 5.304.000 spettatori e il 25.5% di share, battendo 'Conto alla Rovescia' su Canale 5, che ha registrato 3.324.000 spettatori e il 16.5% di share. Complessivamente però le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata. Mentre la Rai ha avuto la meglio nelle 24 ore.