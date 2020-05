Ascolti tv, Lunetta Savino batte Maria De Filippi: 'Amici Speciali' non vola

A vincere il prime time di venerdì 29 maggio è 'Il figlio della Luna'. La fiction con Lunetta Savino, in replica su Rai Uno, ha conquistato 3.164.000 spettatori pari al 13.48% di share. Uno stacco minimo dalla terza puntata di 'Amici Speciali', su Canale 5, che ha totalizzato invece 3.005.000 spettatori pari al 16.65% di share. L'edizione speciale del talent di Maria De Filippi non vola in ascolti, ma conquista i social, dove si piazza tra i trend topic per tutta la serata. Al terzo posto Rai Due con 'NCIS', che ha raccolto davanti allo schermo 1.622.000 spettatori pari al 6.23% di share, mentre 'The Rookie' ha interessato 1.303.000 spettatori con il 5.36%.

Ascolti tv di venerdì 29 maggio: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time, Rete 4 con 'Quarto Grado', che ha segnato 1.414.000 spettatori con il 7.26% di share; Nove con 'Fratelli di Crozza', che ha registrato 1.362.000 spettatori per uno share del 5.39%; Italia 1 con il film 'Fast and Furious', che è stato visto da 1.240.000 spettatori con il 5.21% di share; La7 con 'Propaganda Live', che ha totalizzato 1.140.000 spettatori pari al 5.87% di share. A chiudere Rai Tre con 'Euforia', seguito da 939.000 spettatori (3.82% di share), e Tv8 con 'Italia's Got Talent - Best Of' (1.362.000 spettatori, 5.39% di share).