'La mafia uccide solo d'estate 2' parte alla grande: la Rai doppia Mediaset negli ascolti tv

Riparte alla grande la nuova stagione de 'La mafia uccide solo d'estate 2' che nell’esordio di ieri giovedì 26 aprile in prima serata su Rai Uno ha conquistato 3.987.000 telespettatori, pari al 17.4% di share.

Il dato pone la prima puntata della fiction nata da un’idea di Pif sul podio dei programmi più visti del prime time di giovedì, facendo registrare un risultato che complessivamente pone le reti Rai nettamente avanti rispetto a quelle Mediaset sia in prima serata (con 9.331.000 telespettatori contro 8.018.000 telespettatori) che nelle 24 ore (con una media di 3.489.000 telespettatori contro 3.133.000 telespettatori) mentre Mediaset prevale su Rai nella seconda serata (con 3.654.000 telespettatori contro 3.491.000 telespettatori).

Su Canale 5, il film 'Femmine contro Maschi' raggiunge i 2.003.000 telespettatori e il 9.2% di share. Terzo piazzamento per 'The Voice' su Rai2, con 1.928.000 telespettatori e l'8.8% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Le Iene show' su Italia 1 (1.792.000 telespettatori, share 9.2%), Arsenal - Atletico Madrid su Tv8 (1.191.000 telespettatori, share 4.8%), 'PiazzaPulita' su La7 (1.097.000 telespettatori, share 6.2%), 'Franny' su Rai3 (1.065.000 telespettatori, share 4.4%.), 'Quinta Colonna' su Rete Quattro (900.000 telespettatori, share 4.7%), 'Tutta la Verità' sul Nove (369.000 telespettatori, share 1.7%).

Sabrina Ferilli esordisce come conduttrice su Rai Tre

Ascolti non brillanti per l'esordio di 'Storie del genere' in seconda serata su Rai3 che ha ottenuto il 3,9% (562.000 telespettatori). Al timone del programma Sabrina Ferilli, che nel programma affronta un tema di grande attualità quale la disforia di genere.