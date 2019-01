Ascolti tv, Bolle conquista il pubblico: 4 milioni di spettatori per 'Danza con me'

Il pubblico balla con Roberto Bolle. Su Rai1 'Danza con me', show del ballerino italiano più famoso al mondo, raggiunge il 21,28% e 4,4 milioni di spettatori, risultando il programma più visto del prime time. Male invece Canale 5, che propone una controprogrammazione debole e si ferma all'8%e 1.683.000 spettatori con 'Sing'. Terzo piazzamento, su Rai2, per 'Come d'Incanto' con 1.404.000 spettatori e il 6% di share.

Lo show di Bolle si mantiene perfettamente in linea con i risultati dello scorso anno, quando la prima edizione collezionò il 21.5% di share e 4 milioni 860mila telespettatori. Anche nell'appuntamento di ieri tantissimi ospiti. Tra questi, star della danza di fama internazionale come Polina Semionova, Alessandra Ferri, John Neumeier, Christopher Wheeldon, Wayne Mc Gregor, Christian Spuck, Mauro Bigonzetti, Melissa Hamilton, Elisa Badenes, Nicoletta Manni e Virna Toppi (prime ballerine del Teatro Alla Scala di Milano) e Alexander Riabko. E ancora volti noti del mondo della tv, del cinema, della musica, tra cui Accorsi, Valeria Solarino, Fabio De Luigi, Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Pif e Cesare Cremonini.

Tutti gli ascolti di martedì 1 gennaio 2019

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Il Segreto' su Rete4 (1.403.000 spettatori, share 5.8%), 'Independence Day' su Italia 1 (1.228.000 spettatori, share 6.2%), 'Braveheart - Cuore Impavido' su Rai3 (1.206.000 spettatori, share del 6.2%), 'Il Socio' su La7 (645.000 spettatori, share 3.1%), 'A Testa Alta' sul Nove (486.000 spettatori, share 2.1%), 'Noah' su Tv8 (464.000 spettatori, share 2.2%).

Ascolti 1 gennaio 2019: mattino, preserale, seconda serata

In access prime time su Rai1 'I Soliti Ignoti' ha ottenuto 4.895.000 spettatori e il 20.6% di share mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha registrato 4.181.000 spettatori e il 17.5% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale, dove 'L'Eredità' ha conquistato 4.605.000 spettatori e il 22.3% di share, battendo 'The Wall' su Canale 5 (3.505.000, share 17.2%). Su Rai1, al mattino, grande successo per il Concerto di Capodanno La Fenice che ha ottenuto 3.846.000 spettatori e il 25.7% di share, seguito alla trasmissione dell'Angelus (3.009.000 spettatori con il 24.6% di share). Nel primo pomeriggio, bene su Rai2 il Concerto di Capodanno da Vienna che ha conquistato 2.687.000 spettatori e il 17.4% di share.

Complessivamente, le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 9.633.000 spettatori contro 6.913.000 spettatori) che in seconda serata (con 4.421.000 spettatori contro 3.175.000) e nelle 24 ore (con 4.680.000 spettatori contro 2.848.000).

Se all’intrattenimento si unisce l’arte, avviene un miracolo. @RaiUno #DanzaConMe la televisione che ci regala emozioni,così rara e così fondamentale! #RobertoBolle bravo!👏👏🏾👏🏻 pic.twitter.com/XfzHWz1Ti2 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 1 gennaio 2019

Stasera su Rai 1 avremo l’onore di stare vicino a Roberto Bolle, parleremo di Genova, di Paganini Rockstar (al Ducale fino a Marzo) e “balleremo” con lui.

Qui una foto che mi ritrae mentre mi scaldo. pic.twitter.com/vTukpyaiXj — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) 1 gennaio 2019