Ascolti tv, la Champions si gioca e vince il prime time

Il Coronavirus ferma il campionato di Serie A, ma non la Champions League che fa vincere il prime time a Canale 5: ad aggiudicarsi gli ascolti è la partita Valencia-Atalanta con 4.542.000 telespettatori e uno share del 15,25%.

Al secondo posto Rai1 con il film 'Tutto il giorno davanti', che ha totalizzato 2.968.000 telespettatori e l'11,07%, mentre la quarta puntata di 'Pechino Express', in onda su Rai2, si piazza al terzo gradino con 2.459.000 telespettatori e uno share del 10,47% (per l'adventure game è il record d’ascolti dell’edizione in corso).

Ascolti tv di martedì 10 marzo: prime time

A seguire Italia 1 con 'Tu la conosci Claudia?', che ha registrato 1.972.000 spettatori e il 7,1% di share; Rai3 con '#Cartabianca', visto da 1.661.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%; Rete4 con 'Fuori dal coro', che ha totalizzato 1.507.000 spettatori e il 7.2% di share. Poi 'DiMartedì' su La7 con 1.697.000 spettatori e uno share del 6.7%, mentre su Tv8 'Romanzo a Mitford' è stato seguito da 362.000 spettatori (share 1,3%). Chiude Nove con 'Hercules - Il Guerriero', visto da 572.000 spettatori (2%).