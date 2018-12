Ascolti tv: 'L'Amica Geniale' fa ancora boom, Canale 5 fermo al 7%

Prosegue il successo de 'L'Amica Geniale'. La serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante, con protagoniste Lila e Lanù, ha conquistato gli italiani e ieri ha vinto per la terza volta la sfida degli ascolti, collezionando ben 6.699.000 spettatori (28.7% share). Un vero e proprio boom, di fronte al quale Canale 5 ha schierato la "tiepida" concorrenza del film 'Belli dentro', che si è fermato a 1.636.000 spettatori (7% di share).

Da segnalare che 'L'Amica geniale', non solo ha vinto il prime time (su Canale 5 'Belli di papà ha registrato il 7% di share con 1.636.000 spettatori), ma è stato il programma più visto di tutta la giornata.



Tutti gli ascolti di martedì 11 dicembre 2018

In prima serata su Italia 1 'Le Iene Show' ha incassato 1.386.000 spettatori con il 5,13% di share nella presentazione e 1.732.000 spettatori con il 9,70% di share nel programma. Su Rete 4 per 'Il Segreto' gli spettatori sono stati 1.274.000 telespettatori e lo share pari al 5,84%. Su Rai3 la puntata di '#Cartabianca' ha convinto 931.000 e il 4,1% di share. Su Rai2 'Il ristorante degli chef' ha realizzato 349.000 spettatori e il 2,9% di share. Su La7 diMartedì ha segnato il 4,7% di share con 1.073.000 spettatori. Su TV8 per 'Sahara' lo share è stato pari all'1.5% con 361.000 spettatori mentre sul Nove per 'Corpi da reato' lo share è stato dell'1,3% con 320.000 spettatori.

Preserale

Nel preserale di Rai1 'L'Eredità' ha vinto gli ascolti di fascia con 4.716.000 spettatori e il 23,8% di share, così come ha vinto la fascia dell'access prime time 'I soliti ignoti - Il ritorno' ottenendo 5.096.000 spettatori e uno share di 19,3%. Nel pomeriggio di Rai1 'Vieni da me' ha registrato 1.585.000 spettatori e uno share di 11,7%, a seguire 'Il paradiso delle signore' 1.370.000 e 12,2% e la seconda parte della 'Vita in Diretta' 1.785.000 spettatori e il 13,9% di share.

Totale

Nel complesso il Gruppo Rai si è aggiudicato la prima serata con il 39,1% di share e 10.247.000 spettatori, la seconda serata con 4.777.000 spettatori e il 38,2% di share e l'intera giornata con 3.901.000 spettatori e il 37,6% di share.