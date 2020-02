Ascolti tv, prime time a Rai1 con 'Mai scherzare con le stelle': parte bene 'Pechino Express'

Torna su Rai1 il ciclo 'Purché finisca bene' e conquista il prime time di martedì 11 febbraio con la nuova commedia 'Mai scherzare con le stelle', che ha totalizzato 3.972.000 spettatori pari al 17.3% di share.

Secondo posto per 'La Signora dello Zoo di Varsavia', in onda su Canale 5, con 2.223.000 spettatori e l'11.3% di share. Parte bene 'Pechino Express', l'adventure game di Rai2 arrivato all'ottava edizione, che si piazza al terzo posto con 1.936.000 spettatori pari al 9.2% di share.

Ascolti tv di martedì 11 febbraio: prime time

A seguire Italia 1 con 'La Pupa e il Secchione Viceversa', seguito da 1.103.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%; su La7 'DiMartedì' ha totalizzato 1.358.000 spettatori con uno share del 6.1%; su Rai3 '#Cartabianca' con 1.103.000 spettatori e uno share del 5.1%; su Rete4 'Fuori dal Coro' con 894.000 spettatori e il 4.6% di share. Chiudono TV8 con 743.000 spettatori (3.2%) per 'Jack Reacher - Punto di non ritorno' e Nove con 367.000 spettatori (1.5%) per 'Qualunquemente'.