Ascolti tv: vince Il Volo su Rai1, ma 'Pechino Express' è da record

A vincere il prime time di martedì 14 aprile è 'Il Volo - Un'avventura Straordinaria', in onda in replica su Rai1, che ha totalizzato 4.272.000 spettatori pari al 15.3% di share. Secondo posto per il film 'Animali Fantastici e Dove Trovarli', che su Canale 5 ha registrato 3.239.000 spettatori pari al 12.4% di share, mentre al terzo piazzamento troviamo 'Pechino Express', su Rai2, che con 3.044.516 spettatori e l'11,51% di share è la finale più vista di sempre (in valori assoluti è l'edizione più vista di sempre, in share invece è la seconda).

Ascolti tv di martedì 14 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti di prime time, Italia 1 con 'Il Ciclone', che ha conquistato 2.186.000 spettatori pari al 7.3% di share; La7 con 'DiMartedì', che ha totalizzato 1.775.000 spettatori con uno share del 6.5%; Rete 4 con 'Fuori dal Coro', che ha raccolto davanti allo schermo 1.343.000 spettatori pari al 5.8% di share; Rai3 con '#Cartabianca', seguito da 1.158.000 spettatori e uno share del 4.3%. A chiudere Nove con 'Shooter' (526.000 spettatori con il 2.7%) e Tv8 con 'Ben Hur' (460.000 spettatori con l'1.6%).